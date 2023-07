Cun in concert da la band «Hecht» è l’Open Air Son Gagl ì a fin ier. Ils organisaturs fan bilantscha positiva da la 45avla ediziun che saja stada vendida or, sco els scrivan en ina communicaziun. Radund 110'000 persunas hajan visità il festival ch’ha cuzzà quatter dis.

Ils organisaturs èn er s’exprimids a moda positiva pertutgant tschertas adattaziuns, sco per exempel in nov concept d’entrada, mesiras per la protecziun dal terren e dapli tualettas. La proxima ediziun da l’Open Air Son Gagl è lura la fin da zercladur 2024.