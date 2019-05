La Confederaziun, ils chantuns e partenaris socials vulan megliurar la situaziun da lavurants pli vegls. Ultra da quai duain er persunas senza gudogn survegnir dapli sustegn per tschertgar lavur, quai ha cusseglier federal Guy Parmelin ditg avant las medias a Berna.

Optimar la situaziun per lavurants pli vegls

La situaziun da lavurants pli vegls saja in tema impurtant. La fiera da lavur en Svizra dovri persunas pli veglias: per l'ina pervia dal svilup demografic, per l'autra pervia da la mancanza da persunas dal fatg. Dentant la quota da persunas che retiran agid social saja creschida tar persunas sur 55 onns.

Perquai duain persunas pli veglias survegnir dapli sustegn sin differents livels per chattar plazzas. Quai è il consens da la 5avla conferenza naziunala tar il tema cun tranter auter represchentants dals sindicats, dals patruns u er da TravailSuisse .

Sustegn da differentas varts

Il sustegn duai vegnir per l'ina dal RAV, da las autoritads da la fiera da lavur chantunalas sco er da la confederaziun. Per exempel vegni discutà ina renta da transiziun per persunas che na survegnan betg pli l'indemnisaziun da dischoccupaziun.

