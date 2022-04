Surpraisa per la vischnanca – ma ina buna emprima impressiun

La suprastanza da Tujetsch ha ina buna impressiun dals novs acziunaris principals dal territori da skis da Andermatt-Sedrun. Martin Cavegn accentuescha che la tenuta principala saja da vulair emprender in da l'auter. El spera e spetga ch'il giast che fetschia vacanzas a Tujetsch survegnia ina buna purschida cun ir cun skis e sa divertir. Plinavant sa sprovia la vischnanca da Tujetsch da mantegnair las purschidas ed ils pretschs d'abunaments per indigens sin il medem livel sco fin qua. Uss stoppian ils contracts existents vegnir discutads en detagl, sco per exempel ils contracts d’affittaziun u ils contracts da servitut ed ils dretgs d’aua.

Vegn il resort Dieni?

Ils responsabels hajan sincerà che la dumonda da construcziun vegnia inoltrada il proxim temp. Lura possia la vischnanca examinar quella e probabel dar quella lubientscha enfin quest atun. Ma la situaziun actuala, che l’Andermatt Swiss Alps na stoppia betg pli investir en il territori da skis, mabain possia sa concentrar sin la construcziun d’immobiglias, vegnia probabel d’engrà al resort Dieni, uschia Martin Cavegn.

Territori d'Andermatt-Sedrun è en mauns americans

Il gestiunari da territoris da skis Vail Resorts entra en il territori da skis Andermatt-Sedrun. L'interpresa americana cumpra 55% da las aczias, ed ha uschia la maioritad da quellas. Quai han ils represchentats da Andermatt Sedrun Sport e da Vail Resort communitgà ad ina conferenza da medias. Il pretsch muntia a 149 milliuns francs. Vail Resorts duai en il futur manar tut ils implants da muntogna e skis en il territori dad Andermatt-Sedrun e vul investir 110 milliuns francs en il svilup e la persistenza da la destinaziun. Uschia duajan vegnir finanziads implants da runals, l'ennavaziun, gastronomia ed autras infrastructuras. Il rest vegnia investì en immobiglias ad Andermatt.

Vail Resorts posseda e maina 40 resorts da skis en ils Stadis Unids da l'America, Canada e l'Australia.

Samih Sawiris resta segund grond acziunari

L'investider egipzian Samih Sawiris venda uschia ina cumpart dal territori da skis. Cun 40% resta el cun sia interpresa Andermatt Swiss Alps il segund grond acziunari. El vul vinavant sa concentrar sin il svilup d'immobiglias en la regiun, ha declerà Sawiris. Era la vart grischuna duai profitar da las investiziuns planisadas, han ils responsabels ditg. Co quai vesa or concret n'han els dentant betg tradì. Dentant duai vegnir investì tant en indriz sco sutgeras, en implants d'ennavar sco er en resorts da vacanzas.