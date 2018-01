Orcan «Friederike» furiescha en l'Europa

En l'Europa ha l'orcan Friederike mazzà almain tschintg persunas. Duas èn mortas en ils Pajais Bass. En la Germania, Belgia e l'Italia è mintgamai ina persuna morta. Quai communitgeschan las autoritads.

Quatter da las persunas èn vegnidas tutgadas da plantas ch'èn crudadas enturn. En l'Italia è in um vegnì buffà giu dal tetg, cura ch'el ha vulì reparar quel. En tut ils pajais pertutgads ha il stemprà Friederike plinavant chaschunà in caos da traffic.

Vents cun spertezza d'orcan

Ils servetschs meteorologic da la Germania han mesirà vents uschè ferms ch'els han augmentà il stemprà sin in orcan. En la planira dettia suffels cun ina spertezza da fin 134 kilometers per ura.

Interrupziun dal traffic da tren en Germania

La «Die Deutsche Bahn» ha interrut il traffic a gronda distanza pervia dal orcan en l'entir pajais. Ils trens che sajan anc sin via, duaian dentant charrar sche pussaivel tochen a la fermada finala. Quai ha ditg in pledader da «Die Deutsche Bahn» envers l'agentura da pressa tudestga. Plinavant sajan era ils sgols entaifer il pajais stritgads, uschia in pledader dal eroports da Berlin.

