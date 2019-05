Er l'auter onn e sur l'auter onn pon fin ad 800 fugitivs ch'han in zunt aut basegn da protecziun vegnir direct ord ils lieus da crisa en Svizra. Quai ha il cussegl federal decidì.

80% dad els duain vegnir recepids ord las regiuns dal Proxim Orient e per lung da la ruta da migraziun sur la Mar Mediterrana. Maximal in 20% dal contingent po vegnir duvrà per situaziuns d'urgenza a curta vista.

Il Cussegl federal realisescha uschia in concept che Confederaziun, chantuns, citads e vischnancas han elavurà communablamain. Quel fixescha co che la Svizra sa participescha a l'uschenumnà program da resettlement da l'ONU. En il futur vegn il concept discutà mintga dus onns da nov.

RR novitads 20:00