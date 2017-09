Organisaziun «Lies!» duai vegnir scumandada

Il Cussegl naziunal vul scumandar l'organisaziun «Lies!» che reparta corans en diversas citads en Svizra. Uschia ha el approvà ina moziun dal cusseglier naziunal Walter Wobmann (PPS/SO).

Per Wobmann è l’organisaziun «Lies!» ina organisaziun salafistica che stat en stretg connex cun il patratgar dschihadistic. Cun l’acziun da reparter corans veglia ella far reclama e recrutar glieud giuvna per il Dschihad, uschia Wobmann. Uschia vegnia surpassada la libertad da la religiun. Uss ha il Cussegl dals chantuns da tractar la fatschenta.

