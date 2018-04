Dapi 1932 datti ils carnets da l’Ovra svizra da lectura per la giuventetgna OSL. En quels onns èn vegnids publitgads bunamain 2'600 numers cun litteratura actuala en tut las linguas svizras.

En ina pitschna exposiziun mussa la Biblioteca chantunala a Cuira actualmain stgazis or da l’archiv. Preschentads vegnan carnets OSL cun ina relaziun tar il Grischun: texts dad auturas ed auturs grischuns, carnets rumantschs e lavurs dad illustraturs enconuschents sco Turo Pedretti, Alois Carigiet u Constant Könz.

L’onn 1941 èn cumparids ils emprims OSL rumantschs. « Fats da l’istorgia 1291-1941 », ina scrittira da scleriment patriotica per la giuventetgna rumantscha e « Parevlas engiadinaisas », ina tscherna da paraulas puteras da Gian Bundi. Dapi lu èn suandads numerus carnets sur dals pli differents temas en tut ils idioms ed en Rumantsch Grischun.

Legenda: Corniglias/Alpendohlen – Il bestseller dad Angelika Overath. RTR, Isabelle Jaeger

In veritabel bestseller tranter ils carnets rumantschs è la collecziun da poesias « Corniglias/Alpendohlen » da la scriventa Angelika Overath da Sent. Dal carnet ch’è vegnì or l’atun passà e che cuntegna illustraziuns da Madlaina Janett, èn vegnids vendids en paucs mais bunamain 600 exemplars.

