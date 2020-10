Tenor il president da la regenza vallesana, Christophe Darbellay, sajan els curt avant il pli aut stgalim d'alarm. En il Vallais Sut sajan occupadas gia 100 da las 120 plazzas reservadas per pazients da Covid-19 ha ditg Darbellay en in'intervista cun la SonntagsZeitung. Els n'hajan gì nagina alternativa.

Il Vallais è il mument pertutgà il pli fitg dal coronavirus. L'emna passada ha la regenza decidì in lockdown parzial. Sch'i na vegnia ussa fatg nagut lura smanatschia in lockdown total, uschia Darbellay. Butias e plazzals serrads fissan ina catastrofa per l'economia.

Critica al Cussegl federal

Darbellay crititgescha il Cussegl federal. En ina da las mendras crisas na possia il minister da finanzas Ueli Maurer betg sta tschentar sin sias milliardas e guardar co l'economia fetschia naufragi. Agid fetschia ussa da basegn e betg pir en intginas emnas.

