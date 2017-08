Ovra atomara Beznau 2 è vegnì tschentà giu

Il bloc 2 da l'ovra atomara da Beznau en il chantun Argovia è ord funcziun. Sco quai ch'il concern d'energia Axpo ha communitgà hajan els stuì tschentar giu il bloc.

Sco il concern d’energia Axpo ha infurmà la notg sin sonda, è ils 4 d’avust vers las 23:00 il bloc 2 da l’ovra atomara da Benau vegnids mess ord funcziun. Ins quinta che la producziun d'energia en il bloc 2 da l'ovra atomara vegnia a restar interrutta anc intgins dis.

Tenor infurmaziuns da l’Axpo haja ins il venderdi saira durant in gir da controlla constatà ina fora en ina lingia d’ieli. Silsuenter haja ins decidì da metter ord funcziun il bloc 2. Per la populaziun e la natira na dettia quai nagin privel. Dentant vegnia ils proxims dis a sortir vapur or d’in chamin, l'ovra saja però stabila. Tenor il pledadar dal concern da l’Axpo vegnia il motiv dal donn immediat intercurì.

