Ovra atomara Beznau 2 puspè vid la rait

Il bloc 2 da l'ovra atomara da Beznau en il chantun Argovia è puspè vid la rait. L’inspectorat federal per segirezza nucleara ENSI haja dà ses consentiment. Quai ha communitgà la gestiunaria da l’ovra, il concern d’energia Axpo.

Glindesdi en damaun han ins puspè pudì metter en funcziun il bloc 2 da l’ovra atomara da Benzau. Pervi d'ina fora en ina lingia d'ieli ha l’Axpo stuì tschentar giu il reactur il venderdi saira. L’inspectorat federal per segirezza nucleara ENSI haja ussa dà glisch verda da puspè pudair metter en funcziun il reactur. Las reparaturas vi dad in cabel dad in transfurmatur sajan terminadas.

« L’implant vegn ussa pass per pass mess sin chargia plaina. » AXPO

communicaziun da pressa

Per la populaziun e la natira n’ha quai dà nagin privel. L’ovra atomara a Beznau vegn sfradentada cun aua dal flum Aara. L’ovra atomara è vegnida mess en funcziun per l'emprima giada il 1969, il bloc pertutgà trais onns pli tard.

RR novitads 09:00