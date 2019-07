2,6 milliuns francs fiss in purschider stà pront da pajar per l'ovra da Giovanni Giacometti ch'è vegnida sut il martè venderdi suentermezdi a Turitg. 2,6 milliuns na tanschan però betg.

Il mument nagin cumprader per panorama da Muottas Muragl

L'ovra che mussa il panorama da Muottas Muragl cun ils culms, lais, nursas ed in pastur na mida il mument betg maun. A l'ingiant è vegnida purschida la summa da 2,6 milliuns francs. Quai è dentant pli bass che la summa minimala ch'ins aveva fixà ordavant cun ils possessurs, uschia ha ditg Karl Green da la chasa d'aucziun Koller ch'ha fatg l'ingiant envers il schurnal regiunal da SRF. Quant auts ch'il pretsch da cumpra minimal è n'ha Green dentant betg vulì tradir.

Discurs cun possessur

Co i giaja uss vinavant na saja anc betg cler. Sco Karl Green ha ditg, vegn la chasa d'aucziun a discutar cun ils possessurs. Pussaivel fiss ch'i dess in ulteriur ingiant ubain ina cunvegna cun in dals interessents.

