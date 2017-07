Ovras electricas teman attatgas da hackers

Radund dus terz da las ovras electrica en Svizra teman interrupziuns dal current electric pervi dad attatgas da hackers. Quai demussa in studi da la firma da cussegliaziun Ernst & Young.

La criminalitad da cyber saja per ovras electricas entant in ristg uschè realistic sco catastrofas da la natira u incendis. Per proteger meglier lur raits vulan las bleras ovras perquai tschentar en in cussegliader da segirezza IT.

Dentant n’è questa mesira tenor Ernst & Young betg avunda. I dovria er en auters secturs mesiras. P. ex. saja la tecnica savens betg sin il stan actual. Qua dovria quai investiziuns, betg mo en la segirtad. Plinavant saja er ina strategia cumplaina necessaria per modernisar las raits. Actualmain vegnia quai però plitost fatg be regiunal e pauc strategic. La gronda part da las ovras electricas dumandadas en il studi vesan dentant la digitalisaziun sco schanza e betg sco privel.

