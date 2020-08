Er l'onn proxim pon interpresas svizras trametter pachets e brevs cun posta per il medem pretsch sco quest onn. Ils pretschs en l'uschenumnada fatschenta da massa na vegnan betg auzads, scriva la Posta svizra. Ella veglia contribuir sia cumpart per distgargiar las interpresas svizras en la crisa da corona.

Per privats prolunghescha la posta ina mesira da corona, per pachets ch'ins registrescha sez online datti er l'auter onn rabats. Ils proxims onns stoppia la posta dentant adattar ils pretschs per pudair far gudogn.

