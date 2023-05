Era en il Grischun duai dar dapli plazzas per giugar padel. Tge è la fascinaziun e per tgi è il sport en la chabgia transparenta?

In sport da trend sa derasa en Svizra

En l’America dal sid u en la Spagna è padel gia etablì e vegn giugà da milliuns da giugadras e giugaders. En Svizra è il sport pir en la fasa d'introducziun. Malgrà che l'emprima plazza da padel è vegnida fabritgada gia dal 2010 è il sport pir vegnì popular ils ultims pèr onns.

audio Padel tennis: ina visita a Bogn Ragaz per guardar quest nov sport 03:32 min, ord Actualitad dals 04.05.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 3 minutas 32 Secundas.

Ina furma ibrida

Il sport vesa ora sco sche tennis e squash avessan gì in uffant. Giugà vegna sin ina plazza sumeglianta al tennis, ch'è dentant pli pitschna. La plazza è però circumdada d’ina paraid transparenta da mintga vart da la rait, sumegliant sco tar il squash.

Jau hai gì passa in’ura per chapir co integrar la paraid en il gieu

Legenda: Ina da dus plazza da padel a Bogn Ragaz La construcziun sumeglia ad ina chabgia. Las paraids èn per part da plexiglas e per part da saiv da giatter. La plazza e mobila e po era vegnir spustada. RTR

Sco tar il tennis vegn giugà vi e nà sur la rait e sco tar il squash dastgan ins era integrar la paraid en il gieu. Las ballas vesan sin l’emprima vista or sco quellas da tennis, èn dentant levamain pli pitschnas e pli levas. La palutta percunter è tut autra sco il Rachet ch’ins enconuscha dal tennis.

Legenda: A sanestra ina palutta da tennis a dretga ina palutta da padel RTR

La palutta da padel e be circa mez uschè gronda sco quella da tennis. Enstagl da cordas datti ina surfatscha da material sintetic, savens carbon, ch’è plain foras per che l’aria possia passar cun giugar. A la fin dal tegn datti in’anza da segirtad per la chanvella.

In sport per tuttas e tuts

Giugaders da squash han avantatgs cun integrar la paraid en il gieu fertant che giugadras da tennis èn en avantatg cun il gieu a la rait, per exempel tar ballas giugadas directamain or da l’aria. Sin lur custs vegnan dentant era persunas senz’experienza en in da quels sports.

Padel è damain tecnic e bler pli simpel d’entschaiver cumpareglià cun tennis

Pervi ch’ins gioga padel adina en in dubel e grazia a las paraids resta la balla tar in passadi en media pli ditg en il gieu. Plinavant vegn il service fatg da sutensi. Il sport è pia pli simpel era per giugadras e giugaders pli attempads.

Dapli plazzas era en il Grischun

En Svizra datti passa 100 plazzas da padel. En il Grischun datti fin ussa be ina plazza a San Murezzan. Ulteriuras plazzas a Domat ed a Cuira èn però en planisaziun. Ed era a Bogn Ragaz datti la pussaivladad da giugar ina partida en la chabgia transparenta.