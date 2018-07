Unita pretenda paja minimala sco era 5 emnas vacanzas ed in pensiunament anticipĂ per ortulanas ed ortulans.

Las pajas minimalas en la branscha sajan fin 1'000 francs pli bass che las pajas en la branscha da construcziun parenta. E quai saja nunchapibel. Sco quai che Unia communitgescha, saja temp da curreger questa situaziun insupportabla. Plinavant pretenda il sindicat almain tschintg emnas vacanzas ed in pensiunament anticipà per ortulanas ed ortulans.

Tractativas per in contract da lavur collectiv

Ils maister ortulans duain finalmain entrar en tractativas per in contract da lavur collectiv e quai sin stgalim naziunal. En la Svizra romanda saja era stà pussaivel da sa cunvegnir per in contract collectiv da lavur ed en il chantun Schaffusa dettia in contract da lavur chantunal.

