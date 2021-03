Cun 66,4% vuschs Gea – s'expriman las votantas ed ils votants dal chantun Zug per sbassar il pe da taglia. La midada dal pe da 82 sin 80 pertschient vala per ils proxims trais onns. Tenor la regenza duai ella gidar da surmuntar las consequenzas da la crisa da corona. Cunter la decisiun dal parlament da Zug per sbassar la taglia, avevan pliras partidas ed organisaziuns da la sanestra fatg in referendum.

Butias restan avertas sco fin uss

Vitiers ha il suveran dal chantun Zug refusà da laschar avert pli ditg las butias. L'iniziativa da pliras partidas giuvnas burgaisas, han ils da Zug refusà cun 65% da las vuschs. Gia en il parlament n'aveva l'iniziativa gì nagina schanza.

