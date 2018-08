Pajar dapli per cumpras online en l’exteriur

Sch’in commerziant da l’exteriur fa en il futur pli che 100’000 francs svieuta ad onn cun empustaziuns pitschnas ch’el furnescha or da l’exteriur, sto el pajar taglia sin la plivalur. Uschia vul il Cussegl federal procurar che las medemas reglas valian per fatschentas online da l’exteriur e da la Svizra. L’administraziun quinta che las novas reglas mainan ad entradas supplementaras da 20 milliuns francs ad onn.

In ferm trend

Cumprar online sin paginas d’internet da l’exteriur fan Svizras e Svizzers gugent. Il 2017 han els empustà 23% dapli or da l’exteriur ch’anc in onn avant. Quai mussa in studi publitgà il favrer, fatg da la Federaziun svizra dal commerzi da spediziun, da l’interpresa da retschertgas GfK e da la Posta svizra.

