Perquai che l'inflaziun è en il medem mument sa reducida per 0,7%, sa resultescha en bursa in'augment da paja da 1,5%.

L'augment da 0,8% tar la paja nominala conferma tenor l'Uffizi federal da statistica il trend dapi il 2012. Tenor quel datti mintgamai in'agument moderà fin a maximalmain 1,0%.

Effects da la pandemia da corona

Entras la pandemia da corona ed il retardament da l'economia saja il nivel da pretschs plinavant sa reducì per 0,7%. Vul dir: en consequenza è la paja reala creschida per 1,5%.

I dat dentant grondas differenzas tranter ils secturs. Entant che las pajas en creschidas en differents champs, hai dà pli pauc en auters champs. En il sectur terizar hai per exempel dà il pli grond plus per ils collavuraturs e las collavuraturas dad IT e tar emploiads da la scienzia ed il champ tecnic – quai cun in'augment da la paja reala per 3,4%.

Il pli grond regress hai dà per emploiadas ed emploiads d'assicuranzas. Tar las assicuranzas èn las pajas realas sa reducidas per 1,4%.