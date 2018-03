Las pajas minimalas en il sectur da restauraziun crescha davent dal prim d’avrigl per radund 0,5%. Ils partenadis socials han annunzià oz ina decisiun da la dretgira da cumpromiss.

Pajas minimalas en gastronomia creschan per 0,5%

En la gastronomia duain las pajas vegnir auzadas per 0,5% a partir da l'avrigl.

La dretgira da cumpromiss ha fixà la paja minimala per collavuraturs senza emprendissadi sin 3’435 francs. Collavuraturs ch’han fatg in emprendissadi survegnan minimalmain 4’849 francs. Per praticantas e praticants è la paja minimala vegnida fixada sin 2'190 francs.

L’onn passà n’eran las federaziuns dals patruns Gastrosuisse e Hotelleriesuisse betg sa cunvegnids cun las federaziuns da lavurants Unia, Syna e Hotel & Gastro Unuon sin novs pajas minimalas. Fertant ch'ils sindicats han vulì auzar las pajas per almain 2% han ils patruns vulì ina runda da nulla.

