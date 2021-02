Potenzial per dependenza è s'augmentà

En ses rapport «panorama svizzer da dependenzas 2021», avertescha Dependenzas Svizra ch'ils umans sajan exposts a traumas e chargias fermas e nunusitadas. Intgins consumeschian a curta vista alcohol, drogas u medicaments per sa levgiar. Spezialmain pertutgà saja il persunal en staziuns d'urgenza, en la branscha da transport u en la vendita. Er persunas che sajan stadas grev malsaunas e lur parentella sajan sut ferm squitsch.

Alcoholichers baivan anc dapli

En spezial tar persunas che hajan bavì bler gia avant la pandemia, saja il consum anc creschì. Novas gruppas da ristg vegnian uss vitiers – quels che hajan in pli grond ristg da s'infectar cun il coronavirus. Radund in quart milliun persunas sajan tenor Dependenza Svizra alcoholichers.

19% da la populaziun svizra fima mintga di. Durant il lockdown haja ina part vulì chalar da fimar. 4,6% haja dumagnà quai. L'effect saja tar blers dentant puspè revedì. Ina gronda part dals fimaders haja perfin augmentà lur consum durant il lockdown. Quellas e quels che fimavan avant be a chaschun, hajan dentant fimà pli pauc.

Ferm augment tar gieus cun daners online

Radund 3% da la populaziun gioghia a moda excessiva per daners. La pandemia haja gì in ferm effect sin intgins giugaders. Cun la primavaira dal lockdown haja dà in ferm augment, che fiss stà pli bass senza pandemia.

Il medem mument haja er dà bler dapli reclama per tals gieus. Tenor Dependenza Svizra dettia quai per part metodas da reclama agressivas per plattafurmas da gieus da daners.

Dependenza Svizra cusseglia dad ir per agid en la situaziun actuala che saja fitg pesanta, sch'ins haja il sentiment da perder la controlla.