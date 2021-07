Il minister da finanzas federal Ueli Maurer fa ina bilantscha positiva davart il dar damogn a la pandemia da corona. Tut en tut saja ì bain ha ditg Maurer en in'intervista cun la «Neue Zürcher Zeitung». Tuttina saja d'emprender ordlonder. Tenor Maurer avess il Cussegl federal duì furmar ensemen cun ils chantuns ina organisaziun da crisa lada. A l'entschatta da mintga crisa dettia la fasa da caos e questa fasa n'haja la Svizra mai bandunà dal tut, uschia Maurer.

La regenza dal pajais haja savens stuì decider a la svelta e sut squitsch. Ina buna organisaziun da crisa stgaffeschia dentant spazi per analisas.

Custs da 60 - 70 milliardas

Per dumagnar la crisa haja la Confederaziun gì grondas expensas. Maurer ha numnà la summa da 39 milliardas francs. Vitiers dettia expensas dals chantuns da radund 5 milliardas e sch'ins quintia vitiers perditas betg exactamain quantifitgabalas custia la pandemia radund 60 fin 70 milliardas francs. Ils sbursaments da la Banca naziunala Svizra sajan perquai fitg bainvegnids. I dovria en l'avegnir ina gronda disciplina d'expensas.

Nagin program da spargn

Co duai la Svizra pajar ils daivets ch’ella ha fatg durant la pandemia da corona? Senza in program da spargn, di il Cussegl federal e vul per quest intent trametter la fin d’avust duas variantas en consultaziun.

Per l’ina duain ils daivets vegnir reducids entras il surpli da finanziaziun, per l’autra duain els vegnir cumpensads entras la reducziun dals onns passads.

Las 30 milliardas daivets che la Confederaziun ha fatg durant la pandemia ston vegnir bajegiadas giu – quai pretenda il frain a l’indebitament.