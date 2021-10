Cun ils Pandora Papers èn da chattar las fatschentas dad offshore e societads fictivas da tschients politichers e represchentants da regenzas sin l'entir mund – en passa 12 milliuns documents.

Dasper represchentants da regenza èn er da chattar oligarchs, ciminals e prominents en ils documents.

Passa 600 schurnalistas e schurnalists da l'entir mund han retschertgà ils possessurs da passa 27'000 societads fictivas.

audio «Pandora Papers» – per quai vai 05:52 min, Actualitad dals 04.10.2021. laschar ir. Durada: 05:52 minutas.

Pliras tschient persunas da l'entir mund che fan politica u ch'han in uffizi, zuppan lur daners en oasas fiscalas. Tranter auter era 35 schefs da stadi e da regenza, quai ha scuvert ina panna da datas gigantica. Schurnalistas e schurnalists da l'entir mund han annalisà quels uschenumnads «Pandora Papers». Advocats, fiduziarias e cussegliaders da la Svizra persul, gidian plirs millis societads offshore. Quai ha ditg il schurnalist dal Tagesanzeiger Oliver Zihlmann envers SRF. Er el ha fatg retschertgas en connex cun ils Pandora Papers.

Sa midà nagut dapi ils «Panama Papers»

L'avrigl dal 2016 èn vegnids enconuschents ils «Panama Papers». Dapi lura na para betg d'esser midà bler, di Oliver Zihlmann.

Suenter ils «Panama Papers» hai dà in appel sur l'entir mund, da cumbatter talas cugliunarias. La nova scuverta mussa ch'i n'è capità nagut.

Fitg bleras societads fictivas u societads offshore sajan anc adina activas. E quai per clientas e clients fitg problematics, perfin criminals.

Criminals èn vegnids cussegliads or da la Svizra

La nova retschertga ha cumenzà gist là. Quella mussa co passa 300 persunas cun influenza zuppan vinavant lur daners en talas societads fictivas en la Caribica. Dal retg spagnol, sur la marusa da Wladimir Putin fin al retg da la Jordania. Quel duai avair survegnì agid or da la Svizra per zuppar radund 100 milliuns francs.

Per Oliver Zihlmann dal «Tages-Anzeiger» giaja quai perfin uschè lunsch ch'ils cussegliaders svizzers sajan vegnids avisads da tegnair tschallà nums. Sch'insatgi en ina funcziun publica zuppa talmain grondas facultads, lura dettia simplamain dumondas.

Pertge è quai tuttina anc pussaivel, malgrà il squitsch dal parlament svizzer? Zihlmann vesa qua il problem ch'igl è vegnì ditg en il parlament – er d'advocats e fiduziaris – che la Svizra saja exemplarica e tut giaja bain.

Il medem mument vesain nus che criminals èn vegnids sustegnids or da la Svizra e quai er avant betg uschè daditg.

Or da l'archiv da SRF: