Passa 2 milliuns francs custa la visita respectiv la messa ch'il papa fa a Genevra. Custs che l’uvestgieu sto surpigliar.

En il mender cas na pudain nus betg pli pajar las pajas a nossas collavuraturas e collavuraturs.

Sco precis ch'il quint final guardia ora na possia el però anc betg dir. Bler saja anc avert. Cler èsi però, ch'il vatican sez na surpiglia nagins custs. Però quai na disturbia betg, di l'uvestg auxiliar da Losanna, Genevra e Friburg, Alain de Raemy.

Plaivs duain gidar a finanziar

In conto per donaziuns è vegni drizzà en ed i dettia era blera glieud che vegnia persunalmain a far ina donaziun. L’uvestg auxiliar Alain de Raemy è surprais da la solidaritad. Blers voluntaris èn en acziun, in scrinari ha fatg gratuit l’altar per la messa e las mungias da differentas claustras mettan a disposiziun gratuit las hostias per la messa. E quai èn fitg bleras hostias: 41'000 persunas han bigliets per la messa. Quella è gratuita, uschia che là na datti naginas entradas. Sustegnair finanzialmain l’uvestgieu da Losanna, Genevra e Friburg vul era l’uvestgieu da Cuira.

Plevons grischuns betg da perina

Cun telefonar a differentas plaivs en Grischun sentan ins però che betg tuttas èn intgantadas da gidar a pajar la visita dal papa. Auters vulan spetgar giu il quint final e sch'il deficit è propi grond ,gidan els ord solidaritad cun l'uvestgieu. E lura datti er plaivs che gidan bugen cun donaziuns: Il papa dettia bler ed ins possia uschia era dar enavos insatge.

Ina visita spontana

La visita saja oramai vegnida annunziada a curta vista e mettia cun quai sin l'emprova l'uvestgieu, di Alain de Raemy. Sch'ins avess savì pli baud, lura fiss la situaziun in'autra, di el.

Per l'administraziun è la situaziun schon malempernaivla. Uss è dumandada la spontanitad da la baselgia.

Ma era sche la visita maina ina u l’autra discrepanza ès el persvas, ch'il positiv vegn a dominar. L’uvestgieu da Losanna, Genevra e Friburg s’allegra en mintga cas – era sche la visita porta ina gronda fora en la cassa.

