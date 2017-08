Parahotellaria adina pli populara

Jugis, campadis ed abitaziuns da vacanzas daventan adina pli populars en Svizra, quai mussan las cifras da l'emprim mez onn.

L'emprim mez onn è il dumber da pernottaziuns en alloschis alternativs creschì pli fitg che tar la hotellaria classica, quai mussan las novas cifras da l'uffizi federal per statistica. Dal schaner fin il zercladur ha la parahotellaria dumbrà 7,8 milliuns pernottaziuns, quai munta ad in plus da prest 10% ubain 700’000 pernottaziuns, cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà.

Entaifer la parahotellaria è il dumber da pernottaziuns sin campadis creschì cun 42% il pli ferm, numnadamain sin bun 1 milliun. Tar las abitaziuns da vacanzas èn las pernottaziuns creschidas per 7% sin 4,2 milliuns. Ed en albierts da giuventetgna ed alloschis per gruppas han ins dumbrà 2% dapli pernottaziuns – en tut 2,6 milliuns.

Era ils hotels tradiziunals han pudì nudar in plus, cun 4,4 % sin 17,6 milliuns pernottaziuns. Proporziunalmain è la parahotellaria dentant creschida cleramain pli ferm.

RR novitads 11:00