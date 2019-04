La regenza songagliaisa ha fixà Krinau en il Toggenburg sco lieu pussibel per in parc da vent. Tenor ina communicaziun hajan els adattà quai en il nov plan directiv. L'auter lieu proponì da las vischnancas Sargans, Mels e Vilters-Wangs (il parc Rheinau) na vegn per la regenza dentant betg en dumonda. La dettia in conflict cun la protecziun d'utschels.

Nua exact che las rodas da vent a Krinau vegnan construidas n'è anc betg definitiv. Tenor la pagina d'internet dal project vulan ins construir trais rodas da vent. Quellas duain producir forza electrica per var 4'700 chasadas. Sche tut va tenor plan quintan els da producir a partir da l'onn 2023 forza electrica.

RR novitads 12:00