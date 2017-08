«Pardo d'Oro» per Wang Bing

Il leopard d'aur dal 70avel Festival da film a Locarno va surprendentamain al film documentar «Mrs Fang» dal reschissur chinais Wang Bing.

RR novitads 16:00

Il leopard dad aur dal 70avel festival da film a Locarno va surprendentamain al film documentar «Mrs Fang» dal reschissur chinais Wang Bing. Il chinais ch’era l’onn passà anc en la giuria n’avevan nagins dals critichers da film sin il radar per gudagnar il leopard, scriva l’agentura da novitads sda.

Il leopard per la meglra actura va a Isabella Huppert en il film Madame Hyde e per il meglier actur a Elliott Crosset Hove en il drama Vinterbroder. ils premis vegnan surdads sin la piazza grande a Locarno era vegn lura gist communitgà il victur dal premi dal public.