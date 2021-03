cuntegn

Parlament a Berna - Sustegn finanzial per sanaziuns d'hotels en las regiuns

Divers hotels en las regiuns teman per il futur, perquai ch'ils daners mancan per far sanaziuns. Perquai duai dar in program d'impuls per sanaziuns. Il Cussegl dals chantuns ha approvà l'emna passada la moziun. Uss è la debatta en il Cussegl naziunal.