Chantuns duain pajar dapli per premias da cassas da malsauns

Ils chantuns duain da nov pajar dapli per la reducziun da las premias da las cassas da malsauns. Quai han decis il Cussegl naziunal e quel dals chantuns.

Concret vai per almain 3,5 enfin 7,5% dals custs da l’assicuranza da basa obligatorica. La cuntraproposta indirecta davart l’iniziativa che vul levgiar las premias è cun quai sin maisa. Per ils chantuns munta ella custs supplementars da var 360 milliuns francs. Oriundamain aveva il Cussegl naziunal pretendì passa duas milliardas francs per reducziuns supplementaras da las premias.

Ils chantuns reduceschan ils meds finanzials

Tenor in studi da l'Uniun sindicala svizra (SGB) ch'è vegnì publitgà dacurt en las gasettas da Tamedia, n'ha la gronda part dals chantuns betg tratg a niz l'onn passà lur budget per reducir las contribuziuns da las cassas da malsauns. 21 chantuns avessan uschia pudì metter a disposiziun il 2022 dapli meds finanzials a persunas assicuradas.

En il passà aveva la confederaziun augmentà annualmain sia contribuziun per premias reducidas. Diesch chantuns han percunter reducì ils ultims diesch onns nominalmain lur reducziun da las premias.

La reducziun da las premias vegn finanziada cun contribuziuns federalas e chantunalas. Las contribuziuns federalas èn prescrittas en la lescha ed importan oz 7,5% dals custs bruts, sco ch'ins po leger sin la pagina d'internet da l'Uffizi federal da sanadad.