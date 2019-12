Il Parlament federal vul porscher a geniturs che lavuran in congedi d’enfin 14 emnas, sch’els han da tgirar lur uffant grevamain malsaun.

Congedi d'enfin 14 emnas per geniturs che tgiran

Suenter il Cussegl naziunal ha er il Cussegl dals chantuns approvà la lescha federala per meglierar la cumpatibilitad tranter lavur e la tgira da confamigliars. Quai senza cuntravusch.

Entras la midada duain per l'ina geniturs che tgiran lur uffants vegnir sustegnids meglier. Per l'autra duai er la tgira da confamigliars vegnir simplifitgada.

Custs da 75 milliuns francs

Ils geniturs duain puder reparter las 14 emnas libramain tranter els. Il congedi pon els retrair entaifer 18 mais en in toc ubain era mo di per di. Pajà vegn il congedi da tgira entras la cumpensaziun dal gudogn. Il Cussegl federal quinta cun custs da 75 milliuns francs per onn. Persunas che tgiran lur confamigliars e partenaris duain survegnir fin 10 dis congedi pajà ad onn. Ils custs da radund 150 milliuns francs duain las interpresas purtar.

Tenor l'Uffizi federal da statistica investeschan confamigliars mintg'onn radund 80 milliuns uras en la tgira. Perquai che la populaziun vegn adina pli veglia, quinta la Crusch cotschna svizra che quellas incumbensas vegnian anc a crescher ils proxims onns.

