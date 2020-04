Cumissiuns pretendan agid urgent per las medias

Agid per las medias e per il traffic public en la crisa da corona - quai vul la cumissiun per traffic e telecommunicaziun dal Cussegl naziunal. Il medem aveva gia la cumissiun dal Cussegl dals chantuns pretendì.

Per mitigiar las perditas d'entradas dal traffic public duai il Cussegl federal elavurar ina proposta, ch'oblighescha era ils chantuns e las interpresas da transport da surpigliar ina cumpart.

Plinavant pretendan las cumissiuns, che la Confederaziun paja la distribuziun gratuita da gasettas, e novitads d'agentura gratuitas.