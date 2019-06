Tenor la proposta per il reglament duessan lobistas e lobists che lavuran en la chasa federala, far transparent per tgi ch'els fan lavur da lobi. Adversaris dal reglament dian che in tal reglament purtass mo custs e birocrazia. Aderents percunter vesan in emprim pass per dapli transparenza envers la populaziun.

Cun 103 a 72 vuschs ha il Cussegl naziunal decis da betg entrar en materia. L'affar va ussa en il cussegl dals chantuns. Quel sto lura decider sch'el vul tegnair ferm vid il reglament u sbittar el.

