Parlament di na a la “No Billag”

Cussegl naziunal e Cussegl dals chantuns proponan da dir da na a l’inizitiva «No Billag». L’iniziativa «No Billag» vul stritgar las contribuziuns per radio e televisiun. Cun questas contribuziuns vegnan finanziads la SRG SSR cun RTR, SRF, RSI ed RTS, sco era emetturs privats.

Il Cussegl naziunal ha refusà l'iniziativa No Billag cun 122 vuschs. Per l'iniziativa han 42 parlamentaris vuschà e 15 han s'abstenids da la vusch. Er la cuntraproposta da la PPS da limitar la taxa per radio e televisiun sin 200 francs ad onn n'ha chattà nagina maioritad: Cun 108 cunter 70 vuschs e duas abstenziuns da la vusch ha il Cussegl naziunal decidì da betg entrar en materia.

La debatta davart la «No Billag» era intensiva e per part era emoziunala. En tut sa han var 70 parlamentaris vulì s’exprimer. Era sche i è vegni debattà davart las finanzas era la rolla da la SRG SSR en il center da las discussiuns. Numnadamain tge rolla che la chasa da medias ha per la democrazia e la solidaritad en svizra.

Ils Cussegl dals chantuns ha gia ordavant tractà l'iniziativaNo Billag e medemamain refusà l'iniziativa. L'ultim pled ha uss il suveran svizzer. La votaziun è probabel l'onn proxim.

RR actualitad 17:00