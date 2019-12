Appels a dapli curaschi han accumpagnà l’act festiv en la sala dal Cussegl naziunal per la legislatura nova.

I regiva in'atmosfera gnervusa oz en la Chasa federala. Quai na fa dentant betg surstar sch'ins sa che prest in terz da tut las parlamentarias e da tuts parlamentaris han gì oz lur emprim di en lur nova funcziun. Blers dad els èn perquai vegnids cun lur confamigliars per festivar ensemen quai grond mument en lur carriera politica.

Gughegiar da far pass curaschus

Che las elecziuns da l'october passà han propi purtà bleras midadas ha lura era la cussegliera naziunala Maya Graf da Basilea-Campagna accentuà. Dapi passa 18 onns è la politicra dals Verds commembra da la chombra gronda ed ha perquai dastgà tegnair il pled d'avertura da la 51avla legislatura. «Anc mai era in Parlament federal uschè feminin, uschè ecologic ed uschè giuven.» Oz dastgi ella beneventar 84 cusseglieras naziunalas. Uschè bleras dunnas sco anc mai sajan vegnidas elegidas en noss parlament. «Helvezia sa legra!»

Legenda: Ha appellà a dapli curaschi en la politica federala – La cussegliera naziunala dals Verds Maya Graf da Basilea-Champagna ha dastgà tegnair l'emprim pled da la nova legislatura. Keystone

Cun avis sin l'introducziun da l'elecziun da proporz avant 100 onns ha Graf silsuenter era fatg endament ch'il sistem politic da la Svizra stoppia adina puspè s’adattar a las realitads socialas. Grazia a la midada dal sistem d'eleger il Cussegl naziunal saja stà pussaivel d'integrar cun ils socialdemocrats ed ils cristiandemocrats impurtantas parts da la populaziun en la politica federala. Oz sajan nus en ina situaziun sumeglianta, ha ella ditg faschond allusiun al success da las forzas ecologicas a las ultimas elecziuns federalas. Ella ha perquai appellà als preschents da betg avair tema da midadas. I saja l'obligaziun dal Parlament federal da far pass curaschus.

Salvar confidenza dals giuvens en il stadi

Sco quai ch'igl è tradiziun ha silsuenter il pli giuven parlamentari novelegì prendì il pled, il liberaldemocrat Andri Silberschmidt da Turitg. El ha engrazià als veders per lur lavur ils ultims onns. Grazia a lur stentas saja la Svizra vinavant in’istorgia da success.

Legenda: Betg emblidar ils quitads dals giuvens – Il liberaldemocrat Andri Silberschmidt vul mesiras concretas per garantir il provediment da la vegliadetgna era per la generaziun giuvna. Keystone

Il fatg ch'il dumber da commembers sut 30 onns è creschì en il Cussegl naziunal da quatter sin set persunas vegni dentant segir ad avair in effect, ha il giuven da 25 onns accentuà. Cunzunt quai che pertutga la sanaziun da las ovras socialas ed il provediment per la vegliadetgna vegnia a dar in nov schlantsch. Quai saja era necessari perquai che bleras giuvnas e blers giuvens na crajan oz betg pli ch'els vegnian a pudair profitar dad ina AVS ni ina pensiun grond‘avunda cura ch’els sajan vegls.

Sche nus na prendain betg fitg spert mesiras concretas per recaltgar tar la generaziun giuvna la confidenza el provediment per la vegliadetgna vegn quai a squassar la confidenza da basa en il stadi.

Auters accents vesa Silberschmidt en la politica da clima e la promoziun d'innovaziun ed interpresas giuvnas cun reducir la birocrazia ed il burdi fiscal. El speria, concluda Silberschmidt, ch'il Parlament federal vegnia bainspert a prender serius las realitads socialas ed uschia chattar schliaziuns che vegnan purtadas da la maioritad da la populaziun.

