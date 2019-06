Il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns han approvà in cumpromiss davart la gulivaziun da finanzas e da las incumbensas tranter la Confederaziun ed ils chantuns. Provocada era la discussiun vegnida, perquai che chantuns che survegnan daners, survegnan en la practica dapli che previs, fertant ch'ils chantuns pli bainstants ston pajar memia bler. Quai ha ils ultims onns adina puspè chaschunà per discussiuns. Uschia avevan chantuns da la Svizra centrala gia smanatschà cun boicots.

Cun il cumpromiss vegn ina part da las malcunvegnientschas eliminadas. Uschia ston ils chantuns pli ritgs pajar in zic damain e las citads survegnan in zic dapli daners – tranter auter, per la furmaziun e l’agid social.

Il Cussegl dals chantuns ha liquidà las ultimas differenzas. Il project è ussa pront per la votaziun finala.

RR novitads 16:00