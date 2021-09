Oz stoppia ina gronda part da la laina indigena vegnir exportada e suenter puspè importada. La raschun saja che la Svizra na possedia betg avunda fabricas che possian elavurar la laina indigena. Quai malgrà che la dumonda per laina indigena saja tuttavia qua, argumentescha Benjamin Roduit (Center/VS) en sia moziun che pretenda dal Cussegl federal da meglierar las cundiziuns da basa per l'industria da laina per che quella possia concurrenzar cun las interpresas da l’exteriur.

Gia avunda instruments

Il Cussegl federal na vesa dentant nagin basegn d'agir. I dettia gia avunda instruments a favur da l'industria da laina svizra. Per exempel il plan d'acziun lain, programs da perscrutaziun e promoziun sco era l'agentura per la promoziun da l'innovaziun en il sectur da lain.

Sco proxim tracta ussa la cumissiun dal Cussegl naziunal la moziun.