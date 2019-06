Il Cussegl naziunal sustegna il turissem, interpresas pitschnas e mesaunas sco er il turissem cun 380 milliuns francs. Da discutar han cunzunt dà ils daners per Svizra Turissem.

Il Cussegl naziunal vul promover l’attractivitad e la pussaivladad da concurrer da l’economia svizra. El ha decis in credit da 380 milliuns dal qual il turissem, las interpresas pitschnas e mesaunas e l’industria d’export duain profitar ils proxims quatter onns.

Provocà discussiuns han surtut ils daners per l'organisaziun Svizra Turissem. Il Cussegl aveva proponì da sustegnair l'organisaziun cun 220 milliuns francs e quai en emprima lingia per avanzar la digitalisaziun ed uschia render pli attractiv la purschida e la preschientscha da Svizra Turissem sin la fiera.

Betg dapli daners per Svizra Turissem

Ina minoritad en il Cussegl naziunal vuleva augmentar quest credit per ulteriurs 20 milliuns francs. Quest argument saja da vesair sco investiziun en in sectur che genereschia ina svieuta da 46 milliardas francs ad onn e saja perquai er fitg impurtant per noss pajais, ha argumentà il Cristiandemocrat Markus Ritter. Er tut ils parlamentaris grischuns han sustegnì questa pretaisa, dentant senza success.

Ch'i vegnia gia fatg avunda per il turissem, ha argumentà per exempel Peter Keller da la PPS. Resistenza hai dentant er dà da vart da la sanestra. Quella aveva crititgà, ch'i manchia tar Svizra Turissem la buna veglia d'integrar pli fermamain la dumonda dal clima sco era l'orientaziun vers dapli persistenza sociala ed ecologica.

Davart ils credits decida uss il Cussegl dals chantuns.

RR novitads 06:00