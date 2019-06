Sco segund cussegl è il Cussegl dals chantuns s'exprimì per ina cunvegna dal Cussegl da l'Europa cunter violenza tar eveniments da sport. Cun la cunvegna duain las mesiras preventivas vegnir rinforzadas – per exempel cun scumonds per hooligans da bandunar l'agen pajais. La Svizra ha gia introducì tals scumonds. Ella po uss profitar da quai ch'era auters pajais introduceschan limitaziuns da bandunar l'agen pajais.

Ultra da quai duai la collavuraziun tranter ils differents acturs vegnir rinforzada sin nivel local, naziunal ed internaziunal. Nov èn previs posts d'infurmaziun da ballape da la polizia. En Svizra surpiglia l'Uffizi federal da polizia fedpol questa incumbensa.

RR novitads 17:00