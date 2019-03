cuntegn

Svizra - Parlament vul excepziun en disfavur da terrorists

Sch'i va tenor il dretg internaziunal liant e la Constituziun federala – na dastga nagin vegnir tramess enavos en in stadi nua ch'i smanatscha tortura. Il parlament vul ussa però ina excepziun per terrorists. Il Cussegl dals chantuns ha approvà ina moziun or dal Cussegl naziunal.