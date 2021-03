La PPS Svizra dat liber la vusch per la votaziun davart la lescha da Covid-19. La radunanza da delegads è cunquai suandada la proposta da la suprastanza da la partida. Lezza aveva fatg transparent ses dilemma: Quai che pertutgia las cumpetenzas dal Cussegl federal pledeschia per in Na. La lescha cuntegnia dentant era agids finanzials per l'economia - quai che la PPS Svizra sustegnia.

En ses pled durant l'inscunter virtual ha il president Marco Chiesa crititgà la politica da corona dal Cussegl federal e discurrì da «fiascos e pannas». Il cusseglier federal Ueli Maurer ha fatg il quint che la crisa da corona custa enfin la fin da l'onn 60 fin 70 milliardas francs: «Nus duvrain fitg, fitg, fitg bler daners».

Ulteriuras posiziuns eran cleras

Las iniziativas agraras n'han nagina schanza tar la PPS: La partida propona da dir Na a l'iniziativa per aua da baiver netta ed era Na a l'iniziativa per ina Svizra senza pesticids sintetics. Er la lescha da CO2 refusa la partida cleramain. Tar questa votaziun aveva la PPS fatg il referendum cunter la decisiun dal parlament federal.

La lescha davart mesiras da la polizia cunter terrorissem sustegna la partida dentant. La maioritad è da l'avis, che las instituziuns svizras stoppian vegnir protegidas encunter extremissem.

