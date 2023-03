La partida socialdemocratica ha gì la sonda ses di da partida a Friburg. En il center da la radunanza è stà il tema da la capacitad da cumpra. Quest tema pudess esser en il center da la campagna electorala da la PS per las elecziuns federalas.

Co-president Cédric Wermuth ha attatgà en ses pled la PPS e ditg, che spezialmain la politica da questa partida mettia en privel la capacitad da cumpra da la populaziun.

La copresidenta Mattea Meyer ha intunà en ses pled che la capacitad da cumpra pudess vegnir rinforzada – sch'i na vegniss betg splimà tar ils tschains da locaziun. Per quai s'engaschia la PS per tschains da locaziun pajabels. En pli duai er dar dapli reducziuns da las premias per famiglias e per persunas cun entradas bassas, uschia Meyer vinavant.

Parola Na per la taglia minimala da l'OECD

Auters temas dal di da partida èn stads l'egualitad, il clima, la segirtad d'energia e las parolas per las votaziuns dal zercladur. Las delegadas ed ils delegads da la PS refuseschan la taglia globala minimala da l'OECD. La suprastanza aveva proponì libertad da vusch. In cler Gea hai percunter dà per la lescha davart la protecziun dal clima.