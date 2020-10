Gea a l’iniziativa per concerns responsabels

Na a l’iniziativa cunter affars cun material da guerra

Quai èn las parolas ch’ils verd-liberals han tschiffà oz a la radunanza da delegads. Omaduas decisiuns èn stadas relativamain cleras. Tar in GEA a l’iniziativa per concerns responsabels veglia la partida s’engaschar per la cuntraproposta dal Cussegl naziunal. Sche la cuntraproposta dal Cussegl naziunal fiss reussida avessan ils iniziants retratg lur iniziativa. Ella fiss stada pli datiers da l’iniziativa che la cuntraproposta indirecta ch’il parlament ha a la fin approvà.