Gist duas partidas giuvnas svizras han preschentà ideas co segirar las rentas da vegliadetgna. Ils giuvens liberals sco er ils giuvens verd-liberals mettan en dumonda la vegliadetgna da pensiun da 64 respectiv 65 onns.

Ideas per sanar la AVS

Auzar vegliadetgna da renta sin 66 onns

La Giuvna partida liberaldemocratica vul lantschar ina iniziativa populara per sanar la AVS. L'idea da coc è d'auzar la vegliadetgna per ir en pensiun sin 66 onns, quella duai valair tant per umens e dunnas.

Renta be per quels che dovran

Ils giuvens verd-liberals proponan che be pli quellas e quels ch'han basegn duajan survegnir ina renta AVS. Sco la Giuvna partida verd-liberala scriva en ina communicaziun, veglia ella discutar sche persunas cun in'entrada e facultad sur ina tscherta limita duajan il futur avair nagin dretg sin ina renta dad AVS. Plinavant duain ins auzar successiv la vegliadetgna da renta.

Tenor ils giuvens verd-liberals fa ina tala limita tar la AVS dentant be senn, sch'il dischequiliber finanzial tranter giuvens e vegls en la segunda pitga svaneschia e sch'ins introduceschia la renta pir davent da 67 onns. Oz vegnan ins pensiunà automaticamain cun 64 respectivamain cun 65 onns. Be tgi che sa dostia possia lavurar pli ditg.

RR novitads 11:00