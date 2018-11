Quest onn vegn passa in terz da la forza electrica dad ovras idraulicas subvenziunà da la Confederaziun. A disposiziun stattan 101 milliuns francs.

Passa 100 milliuns francs per las ovras idraulicas svizras

La Confederaziun paja per 13,5 milliardas uras kilowatt ina uschenumnada premia dal martgà. Quai correspunda a 37% da la forza electrica svizra dad ovras idraulicas. Per ura kilowatt dat quai uschia ina premia dal martgà da 0,74 raps.

In dretg sin las subvenziuns han ovras idraulicas grondas che pon mussar si, ch'ellas ston vender la forza electrica sut ils custs da producziun. Pro ovra idraulica munta la premia dal martgà a maximal 1 rap per ura kilowatt. Finanzià vegn quella premia cun 0,2 raps pro ura kilowatt or dal supplement a la rait. Quest sistem è vegnì introducì l'entschatta dal 2018 cun la nova lescha d'energia e vala fin il 2022.

Anc n'è betg enconuschent quants daners che van a las ovras idraulicas en Grischun. L'uffizi federal na dat betg or precis las infurmaziuns quants daners che van a tge ovra – quai per motivs da la protecziun da datas. E l'uffizi responsabel en Grischun n'ha anc betg las infurmaziuns davart las subvenziuns or da questa premia da martgà che van ad ovras grischunas.

