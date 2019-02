En Grischun sco er en Svizra n’haja betg pli dà dapi l’onn 2007 uschè paucas dumondas d'asil sco il 2018. En total sajan vegnidas inoltradas en l'entira Svizra passa 15'200 dumondas d'asil, quai èn bundant 16% pli pauc che l'onn avant. Motiv per la diminuziun saja ch'i dettia pli pauca migraziun sur la mar mediterran e la cunvegna da fugitivs tranter la Tirchia e l'Uniun europeica.

Tant en Svizra sco era en Grischun vegnan las pli bleras dumondas da persunas da l’Eritrea e da la Siria. Oravant tut dumondas da l'Eritrea hajan ina tendenza regressiva. Da las 2'825 dumondas da persunas da l'Eritrea sajan be 492 persunas fugidas en Svizra.

Per il 2019 vegn spetgà cun in augment da dumondas d’asil da var 2'000 persunas. Quai causa las crisas ed ils conflicts en il Proxim Orient ed en l'Africa.

Svizra adina pli pauc pajais da mira

La cifras actualas correspundian al pli bass dumber dapi 11 onns. Quai ha ditg Mario Gattiker, directur dal secretariat da stadi per la migraziun, en in'intervista cun la gasetta Blick. La Svizra saja adina pli pauc il pajais da mira per persunas che vulan asil, n'hajan dentant nagin dretg sin protecziun. In motiv per questa reducziun saja era che la Svizra decida spert davart las dumondas d'asil e las persunas stoppian lura spert bandunar la Svizra.

