Svizra - Passa 6 milliuns vehichels en Svizra

ll 2017 èn stads registrads per l'emprima giada passa 6 milliuns vehichels a motor en Svizra. Quai èn 1,2% u 73'000 vehichels dapli che l'onn precedent, sco l'uffizi federal per statistica communitgescha. Il dumber dals vehichels da diesel novs è dentant sa sminuì per 10%.