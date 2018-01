Passa in milliun giasts sin il Jungfraujoch

Passa in milliun giasts han visità l’onn passà il Jungfraujoch en la Part Sura Bernaisa. Cumpareglià cun l’onn avant è quai in plus da passa 13%.

Viafiers da la Jungfrau nodan in record da giasts. Passa in milliun han visità il 2017 il Jungfraujoch, cumpareglià cun l’onn avant è quai in plus da 13,6 pertschient.

Dapli giasts asiatics

In record - era cumpareglià cun l'onn 2015, cura ch'ins ha per l'emprima giada registrà passa in milliun giasts. Uss han ins registrà 1'041'500 persunas sin il Jungfrau. Quai communitgeschan las Viafiers da la Jungfrau. D’attribuir saja quest resultat cunzunt a l’augment dals giasts ord pajais asiatics.

Cun optimissem en il futur

Er las prognosas per questa stagiun èn positivas. Grazia a la naiv ch'è crudada fitg baud e temperaturas fraidas han ins pudì ir cun skis e snowboard gia il november. Dapi il start da la stagiun fin ils 2 da schaner 2018 han las Viafiers da la Jungfrau pudì registrar 180'000 uschenumnadas «Skier Visits». Cumpareglià cun l'onn avant è quai in plus da 60%. Las cifras actualas èn dentant anc cleramain pli bassas (minus 13%) che tar la meglra stagiun insumma il 2007/2008.

