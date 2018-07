Svizra - Passagiers influenzeschan il sa cuntegnair da charrar

Automobilists giuvens ristgan dapli sche giuvens da la medema vegliadetgna sesan cun els en l'auto. Els èn uschia pli periclitads da far accident. Quai mussa in nov studi che la BFU, il Post da consultaziun svizzer per la prevenziun d'accidents, ha fatg.