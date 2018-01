La PCD na vul savair nagut da l'iniziativa No Billag. Cun 248 cunter 12 vuschs tar 2 abstenziuns èn ils delegads sa decidids per in «na» tar l'iniziativa dals 4 da mars.

PCD dat in canaster a la No Billag

In placat cunter l'iniziativa No Billag decorescha la sala da sesida da la PCD a Berna.

L'iniziativa pericliteschia il spiert da cuminanza naziunal, uschia il president da la PCD Dominique de Buman. Las regiuns linguisticas dovrian infurmaziuns equilibradas en lur lingua, agiuntescha il president da la partida ch'è sa decidida per in cler «na» tar l'iniziativa che vul abolir las taxas da televisiun. E quai cun 248 cunter 12 vuschs tar 2 abstenziuns.

Ina commerzialisaziun da las medias haja per consequenza ch'ils gronds investurs hajan anc dapli pussanza sin la fiera da medias. Ed a quests investurs, che sajan savens da l'exteriur, saja mo impurtant da metter tras lur agens interess.

Ina situaziun da medias sco en l'USA u en l'Italia na giavisch jau betg per noss pajais.

Er ils giuvens vulan medias equilibradas

Er il president da la giuvna PCD Tino Schneider ha pledà per in «na». Er sch'ils giuvens hajan in auter cumportament da consum na veglian er els betg desister che las medias rapportian a moda equilibrada da tut las regiuns.

Il Cussegl federal tegnia a mastrin las medias

Per l'iniziativa ha il commember dal comité da la No Billag Florian Maier fatg reclama. Ins stoppia depolitisar radio e televisiun. Per il mument tegnia il Cussegl federal a mastrin radio e televisiun. Perquai na crititgeschian las medias betg la regenza e possian uschia er betg accumplir lur pensum sco quarta pussanza dal stadi.

