PCD: La Constituziun duai metter en urden ils custs da sanadad

La PCD Svizra tematisescha ils custs en il sectur da sanadad e prepara in’iniziativa populara. Quai in onn avant las elecziuns federalas.

L'october che vegn vul la PCD lantschar l'iniziativa per in frain dals custs e da las premias. Quai ha il president da la partida cristiandemocratica Gerhard Pfister communitgà il venderdi a Berna. El ha renvià e crititgà ils augments da premias en l'assicuranza fundamentala. Quels muntan en media a 4,9% e quai tar tut ils tips d'assicuranza.

Potenzial da spargnar pliras milliardas

Ina famiglia da quatter persunas paja tenor Pfister bler dapli che 1’000 francs il mais per las premias. Experts sajan dentant da l’avis ch’i saja pussaivel da spargnar in tschintgavel dals custs en l’assicuranza fundamentala, quai fissan passa sis milliardas francs, senza che la qualitad dal provediment pateschia.

« Il sectur da la sanadad è malsaun. » Gerhard Pfister

President PCD Svizra

Propostas gia enconuschentas per refurmar il sectur da sanadad na vegnian betg realisadas, crititgescha il president da la PCD vinavant. Qua gidia sulet ina clera incumbensa en la Constituziun. La stad passada avevan ils delegads da la PCD incumbensà lur direcziun da far in tal pass.

Rimnar suttascripziuns davent da l'atun

La PCD pretenda da franar ils custs e las premias en il sectur da sanadad. Las proximas emnas vul la direcziun da la PCD discutar il text per l’iniziativa dal pievel. L’october vul la partida lura cumenzar a rimnar las suttascripziuns, in onn avant las proximas elecziuns federalas.

