En il chantun Sursilvania perda la Partida cristiandemocratica in da ses dus sezs en la regenza.

PCD perda in sez a Sursilvania

Daniel Wyler gudogna in sez per la PPS en la regenza dal chantun Sursilvania.

En il segund scrutini da l'elecziun da l'entira regenza, ha il suveran da la Sursilvania elegì per l'emprima giada in represchentant da la Partida populara svizra. Il segund sez anc avert resta en ils mauns da la Partida cristiansociala.

Suenter l'emprim scrutini dals 4 da mars eran anc dus sezs libers en la regenza. Elegì èn Christian Schäli (CSP) cun 6'974 vuschs e Daniel Wyler (PPS) cun 5'487 vuschs. Il candidat da la PPS fa 29 vuschs dapli ch'il candidat cristiandemocratic, Michael Sigrist.

La pli gronda partida en il chantun sto ussa pia vegnir a frida cun be pli in sez en la regenza. La PPS ch'è la segund ferma partida en il parlament è per l'emprima giada en la regenza.

